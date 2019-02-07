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DÖVİZDE SON DURUM...

Dolar ve Euro...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru, 7 Şubat 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,2264 lira seviyesinde yer alıyor.

Saat 09.35 itibariyle euro 5,9468 lira, sterlin ise 6,7442 liradan işlem görüyor. 

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