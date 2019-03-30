DÖVİZDE SON DURUM...

Dolar ve Euro kuru 30 Mart Cumartesi gününe sakin bir seyirle başladı. Kur saldırısı sonrası Merkez Bankası art arda adımla atarak atakları etkisiz hale getirmişti. 5,85 TL dolaylarına kadar yükselen dolar kuru, 5,30 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak Londra merkezli atakların sıklığının artmasıyla dolar kuru bu seviyede kalamadı. Merkez Bankası swap kartını sahaya sürerek bu saldırıları da etkisiz hale getirmeyi başardı. Euro kurunda da spekülatif bir artış söz konusuydu. Ancak Euro'nun, kur ataklarının öncesindeki seviyeye döndüğü görülüyor. Peki, 30 Mart dolar kuru ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL?

30 MART DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar haftanın son işlem gününü 5,57 TL seviyesinde kapattı. Asya piyasalarında ise işlemler sürüyor. Dolar kuru 30 Mart Cumartesi günü saat 09,12'de 5,5807 TL'den işlem görüyor. Piyasalar, yerel seçime odaklanmış durumda. Ayrıca Türkiye - ABD ilişkileri yakından takip edilecek. Piyasaların gündeminde jeopolitik riskler ve ABD- Çin ticaret savaşı da yer alacak.

EURO VE STERLİN KAÇ TL?

Euro ve Sterlin, Brexit konularının ardından yükselişe geçmişti. İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecindeki sancılar iki para birimini de etkiliyor. Dolar kurunun yükselişinin ardından Euro'da sert yükselmişti. Ancak doların ateşinin düşmesi ile kur ataklarından önceki seviyeye dönüldü. Euro 30 Mart sabahında 6,22 TL'den işlem görürken, Sterlin ise 7,28 TL'den el değiştiriyor.

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