DÖVİZDE SON DURUM...

Dün günü 3,5280’den tamamlayan dolar/TL, yeni güne uluslararası piyasalarda 3,5219 seviyesinde başladı. Euro ise, 4,1486’dan işlem görüyor. Sterlin ise güne 4,5765 civarında başladı.

Dolar dün günü 3,5280’den kapatmıştı. Kur şu dakikalarda 3,52 seviyesinden işlem görüyor.

Euro ise, 4,1486’dan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin azalmaya başlamasıyla risk iştahında artış yaşandı. Gelişmekte olan ülke piyasalarında dolara karşı daha iyimser seyirler görüldü.

Jeopolitik gelişmeler önümüzdeki günlerde piyasaların odağında kalmaya devam edecek. Bir süredir 3,50-3,55 bandında hareket eden dolar/ TL’de de küresel piyasalara paralel hareketin sürmesi bekleniyor. Kurun 3,50’nin altına geçemediği müddetçe geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edebileceği belirtiliyor.