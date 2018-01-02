Dövizde son durum

Dolar kuru yeni yıla 3,78 seviyesinde başladı. Haftanın öncelikli gündemi enflasyon verisi. Euro/TL ise 4.5475 seviyesinde yer alıyor. Sterlin/TL ise güne 5,1130-5,1168 civarında başladı.

Dolar/TL yeni yılın ilk işlem gününe yatay hareketle 3,78 civarında başladı.

2017 boyunca en çok konuşulan enstrüman olan dolar, yılı yüzde 7,69’luk yükselişle kapattı; buna karşın eurodaki değerlenme yüzde 22,1 oldu.

Dolar/TL 3,77’nin üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 4.5475 seviyesinde yer alıyor.