DÖVİZDE SON DURUM!

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7910 seviyesinde dengelendi. Euro/TL 4,5320 seviyesinde yer alıyor. Sterlin/TL ise güne 5,1148-5,1166 civarında başladı.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,7910 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalarda dolardaki değerlenmenin etkisiyle yükselişe geçen kur, ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle dün 3,76 seviyelerinden 3,8071’e tırmandı.

Euro/TL 4,5320 seviyesinde yer alıyor.

PİYASALARI “UYDURMA” HABER Mİ KARIŞTIRDI?

Küresel piyasalar, ABD başta olmak üzere gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle negatif seyir izlerken, bugün hareketlenen veri gündeminin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ÇİN: ABD TAHVİL ALIMINI AZALTACAĞIMIZ HABERİ YALAN

Bu sabah Çin; FX rezervlerinin zaten çeşitlendirildiğini ve dün çıkan haberin yanlış bir kaynağa dayandırıldığını veya sahte haber olduğunu açıkladı.

Çin’in ABD Hazine tahvili alımlarını yavaşlatacağı ya da durdurabileceği yönündeki haber, salı günü yüzde 2.50 seviyesini aşmış olan 10 yıl vadeli tahvil faizlerini dün 2,60’ın üzerine taşıdı.

Çin’in, ABD hazine tahvili satın alımlarını yavaşlatma veya durdurma kararı alabileceği iddia edildi.

ABD hazine tahvillerini diğer varlıklara göre “daha az cazip” görmeye başlayan Çinli yetkililerin ABD hazine tahvili satın alma işlemlerini yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği ileri sürüldü.

Haberde ayrıca iki ülke arasındaki ticari gerginliklerin Çin’in ABD hazine tahvili alımlarını yavaşlatma veya durdurmada neden oluşturabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Haberin ardından, New York borsası rekor seviyeden gerileyerek güne düşüşle başlarken Amerikan dolarının, euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen “Uluslararası Dolar Endeksi” TSİ 18.10’da yüzde 0,5 değer kaybıyla 91,80’e geriledi.

10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise TSİ 18.40’ta yüzde 2,586 seviyesine yükselerek yüzde 1,6 artış gösterirken, altının ons fiyatı da aynı saatte yüzde 0,4 artışla 1,319 dolardan alıcı buldu.

ABD’nin Çin’le olan ticaret açığı 2016’da 347 milyar dolar olurken, 3,1 trilyon dolar döviz rezervine sahip olan Çin bu alanda dünyada lider konumunda bulunuyor.

“REAKSİYON ŞİMDİLİK SINIRLI KALDI”

Uzmanlar, Çin resmi olarak haberi doğrulamadığı için reaksiyonun şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyorlar. Öte yandan Çin’de söz konusu yatırım stratejisi kararları hükümete tavsiye niteliğinde alınıyor ve yaptırım zorunluluğu bulunmuyor.

Bundan sonraki süreçte, ABD 10 ve 2 yıllık tahvil faizlerinin yakından izleneceğini ifade eden uzmanlar, 10 yılık için yüzde 2,65’in üzeri, 2 yıllık için ise psikolojik sınır kabul edilen yüzde 2’nin üzerindeki seviyelerin TL gibi para birimleri için risk oluşturabileceğini kaydetti.