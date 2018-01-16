DÖVİZDE SON DURUM!

Jeopolitik riskler nedeniyle sert değer kaybeden TL üzerinde TCMB toplantısı ve Fitch değerlendirmesi de baskıya neden oluyor. Dolar bugün 3,81’in üzerinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 5,2686- 5,2722 civarında başladı.

Jeopolitik riskler nedeniyle sert değer kaybeden TL üzerinde TCMB toplantısı ve Fitch değerlendirmesi de baskıya neden oluyor. Dolar bugün 3,81’in üzerinde işlem görüyor. Sterlin/TL ise güne 5,2686- 5,2722 civarında başladı.

Gelişmekte olan ülke para birimleri 3 yılın dip seviyelerinde yer alan dolar endeksinden destek bulurken, TL jeopolitik riskler nedeniyle negatif ayrışıyor.

Dolar kuru bu sabah, yüzde 0,54 artışla 3,8240 seviyesini gördü.

Euro/TL yüzde 0,45 primle 4,68’in üzerinde işlem görüyor. Dün 1,2296’ya kadar yükselen Euro/dolar paritesi ise 1,2279 seviyesinde yer alıyor.

DOLARDA NE BEKLENİYOR?

Jeopolitik risklere ilişkin haber akışının yanı sıra; TCMB’nin perşembe günü gerçekleştireceği toplantı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in cuma günü açıklaması beklenen raporu TL üzerinde baskıya neden oluyor.

Merkez Bankası’nın perşembe günü faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, uzmanlar karar sonrası dolar/TL’de yukarı yönlü seyrin hızlanabileceğini ifade etti.

Diğer taraftan Fitch’in cuma günü geç saatlerde açıklaması beklenen kararında, Türkiye’nin BB+ not ve durağan görünümünü koruması bekleniyor.

TL için bir diğer risk de doların 3 yılın dip seviyelerinden toparlanma eğilimine girme ihtimali. Dün 90,05’e kadar gerileyen dolar endeksi bu sabah 90,24’te yer aldı.

“3.70 TL KRİTİK SEVİYE”

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, dolarla ilgili beklentilerini, kritik seviyeleri, riskleri ve fırsatları Habertürk’e değerlendirdi.

Erkan şunları söyledi;

“Dolarda yılın genelinde denge noktasının, şu anki seviyelerden yukarıda gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu hareketin oynaklığını, yurtiçi yerleşiklerin bu harekete katılıp katılmayacağı belirleyecek. TCMB politikaları ise, enflasyon yüksek ihtimalle çift hanede kalacağı için sıkı kalmaya devam edecek ve enflasyonda her türlü aşağı hareket, reel faiz ortamı baskımından Türk varlıklarında pozitif fiyatlanacak. Eğer tahvil piyasasındaki bu beklentiler yılın ilk bölümünde realize olursa reel faiz ortamı açısından Türk Lirası’na da olumlu yansır.

Kurda alt nokta olarak 3,70 seviyesini yakın vadede en kritik destek noktası olarak görüyoruz. 3,77 seviyesindeki en yakın desteğin geçilmesi durumunda bu nokta hedeflenebilir. Kurda yakın vadede 3,82 bandının geçilmesi durumunda 3,88-3,90 ilk hedef olur. 2018 yılı geneli için 4 – 4,20 bandı içine doğru hareket olabilir.

Türkiye için önemli riskleri gelişmiş ülkelerde enflasyon beklentilerinin artması ve Fed / ECB gibi merkez bankalarının sıkılaştırma politikaları, jeopolitik gerginlikler ve yüksek enflasyon olarak görüyoruz. Avantajlar ise yüksek büyüme ortamı, gelişen ülkelere olan sermaye akımının pozitif kalmaya devam etmesi ve sıkı para politikasının fiyat istikrarını koruması olarak sayılabilir.

ABD’den gelecek olan ekonomik datalar çerçevesinde, ekonomiye yönelik algının kuvvetlenmesi hem ABD faizlerini yukarı çekecek, hem de artan enflasyon beklentileri üzerinden Fed’i daha hızlı faiz artırmaya itecektir. Bu yüzden ABD’nin büyüme ve enflasyon trendleri önemli. İçeride de ana belirleyicilerin başında enflasyon geliyor. Enflasyonda düşüşün sürdürülebilir hale getirilmesi durumunda reel faiz görünümü de pozitif hale gelecek ve gelişen ülkeler portföyünde Türk varlıkları öne çıkabilir.”