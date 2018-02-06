DÖVİZDE SON DURUM!

Dolar/TL ABD piyasalarındaki sert satış baskısının riskten kaçışı tetiklemesiyle güne 3,78’in üzerinde başladı. Sterlin/TL ise güne 5,2905-5,2926 civarında başladı.

ABD piyasalarındaki sert satış baskısı ve dün geceki rekor düşüş riskten kaçışı tetikledi dolar/TL kuru bu sabah yükseldi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış TL’ye de değer kaybı olarak yansıdı.

Dün 3,75’li seviyelerde işlem gören dolar/TL bu sabah 3,78’in üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 4,68’in üzerinde hareket ediyor.

Yatırımcıların yükselişi destekleyen faktörlere olan güveninin zedelenmeye başlamasıyla Wall Street 2011’den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.

Dow Jones sanayi endeksi yüzde 4,60 azalarak 24 bin 345,96 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti. Standard & Poor’s 500 Endeksi yüzde 4,10 düşüşle 2 bin 762 puandan, Nasdaq Teknoloji endeksi de yüzde 1,96 azalarak 7 bin 240 puandan günü tamamladı.

Dolar küresel hisse senetlerindeki sert düşüşün yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmaya başlaması ve nispeten güvenli liman olarak algılanan dolara yöneltmesinden destek buldu.

Doların başlıca altı para birimi karşısında seyrini izleyen dolar endeksi ocak ayı sonlarında 88.438’e kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesini gördükten sonra bugün 89.6’nın üzerinde bulunuyor.