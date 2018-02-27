DÖVİZDE SON DURUM!

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,78 civarında işlem görüyor.

Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL zayıf veri ve haber akışıyla bu hafta yatay bir görünüm izliyor. Sterlin/TL güne 5,2862- 5,2889 civarında başladı. Euro/TL ise 4,66 civarında hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 3,78'in üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 4,66 civarında hareket ediyor.



Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Jerome Powell'ın bugün ve perşembe yapacağı konuşmaları takip edecek.



Powell'ın konuşması doların üç yılın dip seviyesinden toparlanmasının devam edip etmeyeceğini belirleyebilir.



Dolar/TL geçen hafta 3,76'lı seviyelerden 3,81'in üzerine çıkmış ancak sonrasında endişelerin hafiflemesiyle haftayı 3,78'in hemen üzerinde tamamlamıştı.