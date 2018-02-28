DÖVİZDE SON DURUM...

ABD’de faizlerin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleriyle dolar/TL 3,81’i aşarak iki haftanın zirvesini gördü. Dolar 3,81’e yakın seyrediyor. Euro/TL, 4,65-4,66 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL ise güne 5,2928-5,2949 civaında başladı.

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından ABD’de faizlerin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleriyle 3,81’i aşarak iki haftanın zirvesine çıktı.

Bankalararası piyasada dolar/TL 3,81’e yakın işlem görüyor. Euro/TL, 4,65-4,66 civarında hareket ediyor.

Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izledikten sonra bu haftaya sakin başlayan dolar/TL Powell’ın açıklamalarıyla dün önce günün en yüksek seviyesinin ardından da 14 Şubat’tan beri ilk kez 3.8167’ye yükseldi.

Fed Başkanı Powell, dün Temsilciler Meclisi’ne yaptığı konuşmada merkez bankasının faizlerde kademeli artırım tutumunda değişiklik olmadığına işaret etti. Ancak siyasetçilerin sorularına verdiği yanıtlarda ekonomik büyümenin güçlendiğini ifade etmesinin ardından bu yıl üç yerine dört faiz artırım yapılacağı yönündeki fiyatlama kuvvetlendi.