DÖVİZİ OLANLAR DİKKAT!

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Dolar ve euro...
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Dolar - euro kaç TL? 29 Temmuz 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem gününde 5,65'in altında hareket ediyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası geçen hafta 5,70 seviyelerinde seyreden kur bankalararası piyasada bugün 5,63 civarında seyrediyor. Kur gün içinde en düşük 5,6270'yi gördü.
Euro/TL 6,28 seviyesinde işlem görüyor.
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