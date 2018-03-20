DÖVİZİN ATEŞİ DÜŞMÜYOR!

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı hızla devam ederken döviz kurlarındaki yükseliş dur durak bilmiyor.

Sterlin 5.45’i görerek rekor kırdı. Euro 4,86'yı ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Dolar ise 3,95 ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesinde döviz piyasasında hareketlilik görüldü.

Dolar/TL yeni haftaya 3,93 liranın üzerinde başladı. Daha sonra yönünü yukarı çeviren dolar 3,95 ile 4 Aralık'tan beri en yüksek düzeyi gördü.

Euro/TL rekorlarına bu hafta da devam etti. Euro 4,86'yı ilk kez aşarak tüm zamanların en yükseğine ulaştı. Euro 4,8681'e kadar yükseldi.

Sterlin ise 5.45’i görerek rekor kırdı.

Fed'in faizi 25 baz puan artırması beklenirken, toplantı sonrasında açıklanacak faiz projeksiyonlarının bu yıl üç ya da dört artışa işaret edip etmediğine bakılacak.

Uzmanlar, bu hafta döviz piyasasında Fed'in faiz kararı öncesinde sert hareketlerin görülebileceğini belirtti.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 3,9550'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 3,9170 ve 3,9000 seviyelerinin destek olarak takip edileceğini dile getirdi.