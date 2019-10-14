DOZERLE TACİZ ETTİLER!

İsrailli şirketin işçileri, haber araştırması için İskele Kalecik bölgesine giden Ada Haber program yapımcısı Haluk Doğandor ve kameramanın önüne geçerek iş aracı dozerle taciz ettiler.



İskele-Yeniboğaziçi-Mağusa Emirnamesi kapsamında ve aynı zamanda bölgenin çıkacak İmar Planı çalışmaları içerisinde, bölgede yerli yatırımcının projeleri engellenerek, İsrailli firmaya sonsuz ayrıcalık tanındığının ortaya çıkmasıyla bölgede araştırma ve haber yapmak üzere bölgeye giden Ada Haber ekibi ve program yapımcısı Haluk Doğandor İsrailli firmanın dozerli tacizine uğradı.



Yolu dozerle kapatan İsrailli firma elemanları önce sözlü olarak “Size yardımcı olalım” diyerek, taciz ettiler. Sonra da sözlü sataşmalarla tacizlerini sürdürdüler. Çekim yapılırken fotoğraflara da yansıdığı gibi yolun ortasına dozeri çekerek adeta “buradan geçemezsiniz” diyerek devletin, kamu yolunu işgal ettiler.



Haber yapılmasını ve gerçeklerin göz önüne serilmesini istemeyen İsrailli firma yetkililerinin, gazetecileri kaba kuvvetle engellemek için personelini harekete geçirdiği öğrenildi.