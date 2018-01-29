DP, 4’LÜ KOALİSYON DEDİ

DP-PM CTP, HP ve TDP ile hükümet kurulması kararını üretti.

Serdar Denktaş:

Dün itibarıyla her iki taraftan da öneri aldık. Bugün sabahtan itibaren ilçelerimiz ayrı ayrı kendi görüşlerini aktardı. Bu akşam da PM toplanarak seçenekleri değerlendirdi ve bir sonuca vardı.

Bu akşam hem ülkemiz hem halkımız için çok önemli bir karar alındı. Siyasal kutuplaşmadan değil, toplumsal birlikten yana taraf olduk. Vaat edilen daha fazla imkan vardı ancak partimiz bunu seçmedi.

4 partili koalisyonun ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Karar 67' 15'e alındı.

UBP'nin teklifi: İki bakanlık okursa altı dolu dolu, Vakıflar İdaresi, AB Koordinasyon Ofisi gibi kurumlar vardı. 3 Bakanlık istersek ya Eğitim ha da Dışişleri vardı. Şu anda Maliye Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı vardır. DP'de Ekonomik Protokol'da koordine Maliye Bakanlığı'nda olacak, 4'lü koalisyonda bu konuda sıkıntı olmaz.

Oy kullananların % 54'ü temsil eden bir hükümet kuruyoruz.

Bu hükümet Kıbrıs sorunuyla ilgili olmayacak, içle ilgili olacak. Bu hükümet icraat hükümeti olacak. Uyum içerisinden çalışırsak inşallah 5 yıl gidecek.(yenidüzen)