DP HEYETİ, TDP'Yİ ZİYARET ETTİ

Demokrat Parti’den (DP) bir heyet, Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret etti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Cumhuriyet Meclisi’ndegörev alan muhalefet partileri ile görüşme başlattıklarını hatırlatarak, amaçlarının muhalefetteki milletvekillerinin Meclis’te görüşülecek yasalar ile ilgili nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek olduğunu söyledi.

Kıbrıs müzakerelerinin degündemde olduğunu kaydeden Özcafer, “öncelikle biz siyasi partiler kendi içimizde anlaşma yoluna varmalıyız” dedi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise, DP ile dörtlü koalisyon döneminde birlikte çalıştıklarını hatırlattı, uzlaştıkları konularda verimli işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Özyiğit, dörtlü koalisyon hükümetinin ülke için son derece önemli bir deneme olduğunu ancak toplumun kendi ayakları üzerinde durmasının hazmedilemediğini savundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Özyiğit, mecliste temel konularda görüş ve önerileri ile etkin ve yapıcı bir muhalefet anlayışı ile hareket edeceklerini kaydetti.

Özyiğit, “Hepimiz biliyoruz ki, DP ile özellikle Kıbrıs konusu başta olmak üzere bazı temel konularda farklılıklarımız var. Elbette farklılıkları da gözeterek örtüşen noktalarda Kıbrıs Türk toplumu için yeri geldikçe işbirliği yapılabilir. Önemli olan Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiye ulaşması ve ekonomisi ile demokrasisi ile kendi karalarını alan bir toplum olma mücadelesini hep birlikte verebilmektir” dedi.

