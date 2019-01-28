DP LEFKE 11. OLAĞAN İLÇE KONGRESİ GERÇEKLEŞTİ

Demokrat Parti (DP) Lefke 11. Olağan İlçe Kongresi, dün akşam Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Kongrede, DP Lefke İlçe Başkanlığına Ekrem Gazi Özuysal, Kadın Örgütü Başkanlığına Funda Kaşer ve Gençlik Örgütü Başkanlığına Cemaliye Tahsildaroğulları oy birliği ile seçildi.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Afer Özcafer, bazı ilçe başkanları, parti yetkilileri, kadın ve gençlik örgütleri ve partililer katıldı.

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, annesinin rahatsızlığının nüksetmesi sonucu genel kurulda konuşma yapmadan ayrılmak durumunda kaldı.

Kongre, başkanlık divanının oluşumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından faaliyet-mali raporların sunulması ile devam etti. Ardından konuşmalara geçildi.

Divan Başkanlığına seçilen Özel Tahsin, DP Lefke İlçe Kongresini, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın doğum gününe denk getirdiklerini belirterek, bu vesileyle onu, rahmet, minnet, şükran ve özlemle andıklarını belirtti, Rauf Denktaş’ın nasihatlerini unutmadan gösterdiği yolda ilerleyeceklerinin sözünü yineledi.

Kongrede, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın nasihatlerinin slâyt gösterisi dakikalarca ayakta alkışlandı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu kongrede yaptığı konuşmasında Lefke’yi gerek parti, gerekse Turizm Bakanlığı olarak önemsediklerini bu nedenle Lefke ve bölgesinin turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için düğmeye bastıklarını söyledi. Lefke’nin kalkınması için bakanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yürütülen bu çalışmalarda, yalnızca Lefke’nin değil Güzelyurt ve bölgenin kış turizmine açılması, müzeler, otellerin hayat bulması ve üreticilerin ürünlerini pazarlayacağı pazar alanlarının yaratılması olduğunu söyledi.

Geleceğin Lefke ve bölgesi için çok daha güzel olacağını belirtti.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer’de konuşmasında partinin ülke genelinde süren mahalle, köy ve ilçe kongrelerinde gördüğü, birlik beraberlik tablosunun kendisini heyecanlandırdığını ve demokrasinin en güzelini sergilediğini belirterek, “birlikte olduğumuz mühletçe uyum ve birliktelik içerisinde başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bölgemiz için, halkımız için, ülkemiz için üretip çalışmaya devam edecek, emanetimiz olan devletimize sahip çıkacak, milletin hizmetkârı olmayı sürdüreceğiz. Biz birlikte çok daha güçlü ve güzeliz” dedi.

Ataoğlu ve Özcafer’in konuşması sonrası seçime geçildi.

DP Lefke İlçe Başkanlığına oy birliği seçilen Ekrem Gazi Özuysal kürsüde yaptığı teşekkür konuşmasında, DP’de yıllar içerisinde çeşitli görevler üstlendiğini, bu görevleri layıkıyla yerine getirdiğine inandığını, şimdi ise yeni bir ve çok daha büyük sorumluluk alarak İçe Başkanlığına seçildiğinden ötürü gururunu dile getirdi. Yeni dönemde DP’yi Lefke’de zirveye taşıyacaklarına inanç belirterek; “bana ve ekibime inanın, bize güvenin” dedi.

DP Lefke İlçe eski Başkanı Özkan Mavioğlu konuşmasında, aldığı görevleri anımsatarak, ömrünün büyük bir kısmını Lefke’ye hizmet için harcadığını bundan da gurur duyduğunu söyledi.

DP’de 17 yıl çeşitli birimlerde görev aldığını belirten Mavioğlu, son olarak ilçe başkanlığı dönemiyle de, özelde Lefke, genelde Kıbrıs Türk Halkı ve KKTC için saçlarına aklar düşünceye dek çalıştığını belirtti. “Vatanım, halkım, bölgem için hakkım helal olsun” dedi.

Kadın Örgütü Başkanı Funda Kaşer’de konuşmasında geçen yıl yapmış oldukları etkinliklere ilaveten bu yıl çok daha yoğun ve etkin bir çalışma programı hazırladıklarını, Lefke ilçesine bağlı 13 köyün kadın üyeleri ile bütün olarak çalışarak çok daha güzel işlere imza atacaklarını kaydetti.

Kaşer konuşmasını; “kadın toplumun yarısı demektir. Daha iyi, daha güçlü bir DP ancak kadınlarımız ile mümkün olacaktır” sözleri ile noktaladı.

Gençlik Örgütü Başkanı Cemaliye Tahsildaroğulları da konuşmasında, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın yolunda yürüyen gençler olarak onun yaktığı meşaleyi inançla ileriye taşıyacaklarını ve emaneti olan KKTC’ne bilgi, fikir ve üretkenliği ile daima sahip çıkacaklarının sözünü verdi.

Kongrede, DPLefke İlçe Başkanlığına Ekrem Gazi Özuysal, Kadın Örgütü Başkanlığına Funda Kaşer ve Gençlik Örgütü Başkanlığına Cemaliye Tahsildaroğulları oy birliği ile seçildi.

Kongrede ayrıca, DP Lefke İlçe eski Başkanı Özkan Mavioğlu’na partiye uzun yıllar vermiş olduğu katkılardan ötürü, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer tarafından plaket takdim edildi.

Seçimlerin ardından DP Lefke İlçesi 11. Olağan Kongresi, dilek ve temenniler sonrası sona erdi.