DP'YE İKİ ÖNERİ!

UBP DP’ye iki öneri sundu: Ya yetkileri artırılmış Maliye Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nı al. Ya da Maliye’yi bırak, Turizm ile birlikte iki küçük bakanlık al...

UBP ile son dakikaya kadar koalisyon müzakerelerini yürüten DP bugün toplanacak Parti Meclisi’nde kararını verecek. Alınan bilgilere göre, UBP’nin ya güçlendirilmiş bir Maliye Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı, ya da turizmin de içinde bulunduğu üç bakanlık önerdiği öğrenildi.



Dörtlü koalisyonda da ekonomi bakanlığından birtakım yetkileri devralan güçlü bir Maliye Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’nı alan DP’nin kararını bugün vereceği öğrenildi. DP’nin kararına göre, UBP YDP ile de görüşecek. DP’nin kararı olumsuz olursa Özgürgün görevi iade edecek.