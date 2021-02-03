Dr.Akansoy: 'An itibariyle 62.korona hastasını muayene ettik.Bu gece nöbet çok uzun olacak'

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda an itibariyle 62.korona hastasını muayene ettiğini ve nöbetin çok uzun olacağını paylaştı.

Dr.Mustafa Akansoy'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle :

AN İTİBARİYLE;

62. KORONA HASTASINI MUAYENE ETTİK.

BU GECE NÖBET ÇOK UZUN OLACAK. SİZLER YATIP UYUYUN VE DE ARTIK AVARE AVARE DOLAŞMAYIN, KONU KOMŞU HISIM AKRABA OLAYINA ARA VERİN.

DR.MUSTAFA AKANSOY

GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ