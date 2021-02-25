Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir hemşire pozitif

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Servisinde çalışan bir hemşirenin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu personele 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan PCR testinin pozitif çıktığı belirtildi. Koronavirüse yakalanan hemşirenin tedavisine başlandığını, temaslı takibinin de yapıldığı aktarıldı.