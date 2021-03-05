Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda temizlik personeli pozitif.
Göğüs Hastalıkları Servisi’nin giriş çıkışları kapatıldı
A+A-
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Açıklama şöyle: ‘Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Servisi’nde görev yapan bir temizlik personelinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Tedbir amaçlı Göğüs Hastalıkları Servisinin giriş çıkışları kapatılmış olup, temaslı takibi yapılarak gerekli tüm önlemler alınmıştır.’
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.