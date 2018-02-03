DR.DELİCEIRMAK İÇİN DEVLET HASTANESİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Dün sabah hayatını kaybeden Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekim Yardımcılarından Dr. Eray Deliceırmak için Hastane’de tören düzenlendi.

Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet Tandoğdu törende yaptığı konuşmada, Dr. Eray Deliceırmak’ın görevini en iyi şekilde yerine getirdiğini anlattı.

Tandoğdu, “Eray Deliceırmak sadece doktor olarak değil, sosyal kimliği ile de aramızda bulundu” dedi.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı da, Deliceırmak’ın iz bırakan bir yaşam sürdüğünü ve hep anımsanacağını ifade etti.

Başhekim Dizdarlı, “Hayatından ders çıkarılacak bir kişiydi. Her konuda bize ışık oldu. Bıraktıkları ile bize ışık tutacak” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, Deliceırmak’ın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Bakan Besim, Deliceırmak’ın ülkede en zor dönemlerde zor bir mesleği yüreğini koyarak icra ettiğini belirtti.