DR. KAYA BEKİROĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Dr. Kaya Bekiroğlu bu sabah tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
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Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, Sosyal Medya hesabından acı haberi aşağıdaki açıklama ile duyurdu.
"Bu sabah 6.30 gibi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bir suredir tedavi gören Dr.Kaya Bekiroğlu hayatını kaybetti, ailesine başsağlığı, abimize Allahtan rahmet dileriz.LBNDHB"
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