DR. KAYA BEKİROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr Erol Uçaner, Sosyal Medya hesabından acı haberi aşağıdaki açıklama ile duyurdu.

"Bu sabah 6.30 gibi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bir suredir tedavi gören Dr.Kaya Bekiroğlu hayatını kaybetti, ailesine başsağlığı, abimize Allahtan rahmet dileriz.LBNDHB"