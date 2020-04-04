Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

Dünyaca ünlü sosyetik kasap Nusret Gökçe, "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen Mehmet Öz ile canlı yayın yaptı. Samimi açıklamalarda bulunan Doktor Öz. Gökçe'nin "Sosyal mesafe önemli diyorsunuz ama bol bol cinsel ilişkiye girin diyorsunuz nasıl olacak?" sorusuna cevap vermeyi ihmal etmedi.

Dünyanın çeşitli yerlerine açtığı restoranlarıyla adını duyuran sosyetik kasap Nusret Gökçe, koronavirüs salgınından dolayı evinde olduğu için ABD'de görev yapan Mehmet Öz ile Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Gökçe'nin Öz'e sorduğu cinsel ilişki sorusu ise herkesi şaşkına çevirdi.

"BOL BOL İLİŞKİYE GİRİN DİYORSUNUZ SOSYAL MESAFEYİ NASIL KORUYACAĞIZ?"

Mehmet Öz, pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgınından dolayı evlerine olan vatandaşlara "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin. Belki çocuk bile yaparsınız" önerisinde bulundu. Canlı yayında bu konuya değinen Nusret Gökçe, "Sosyal mesafe önemli diyorsunuz ama bol bol cinsel ilişkiye girin diyorsunuz, o mesafeyi nasıl koruyacağız?" diye sordu.

"ÖPÜŞMEZSİNİZ AMA DİĞER MEVZULARI YAPABİLİRSİNİZ"

Nusret'in sorusuna cevap veren Mehmet Öz, "O mesafe tanımadığın insanlar için. Evlerinde kalanlar hasta düşerlerse, büyük ihtimalle siz de hasta olacaksınız. Karı ve kocanın aralarındaki irtibatları devam etmezse, onun da bazı sıkıntıları var. Öpüşmezsiniz ama diğer mevzuları yapabilirsiniz" cevabını verdi.

Mehmet Öz, konuştuğu meslektaşlarının da kendisine hak verdiğini belirterek, "Nasıl olsa hastalanacaksın, hiç olmazsa eğlenerek hastalan" ifadelerini kullandı.

"CİNSEL İLİŞKİ ÖMRÜ UZATIR İLGİYİ ARTIRIR"

Koronavirüsten korunmak için kendilerini evlerinde karantinaya alan kişilere tavsiyelerde bulunan Mehmet Öz, "Partneriyle evde karantinada olanlar için en iyi çözüm cinsel ilişki. Ömrü uzatır, ilgiyi artırır, aranızdaki hikayeleri çoğaltır, belki bebek yaparsınız. Her durumda birbirinizin sinirini yıpratmaktan daha çok işe yarar" demişti.

Kaynak: Snob Magazin