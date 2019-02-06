DR. NALBANTOĞLU ANILDI

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde önemli rol oynayan, toplumsal direniş yıllarının tüm aşamalarında görev almış, Erenköy dahil birçok cephede görev yapmış, TMT kurucularından, eski sağlık bakanlarından ve milletvekillerinden Dr. Burhan Nalbantoğlu, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Nalbantoğlu’nun ailesi, sevenleri, arkadaşları ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği yetkilileri katıldı.

Anma töreninde ilk olarak Nalbantoğlu için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törende konuşan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Nalbatoğlu’nun milli varoluş mücadelesinin çok önemli bir ismi olduğunu belirterek, Nalbantoğlu’nun toplumun her kesiminde nefer gibi yılmadan çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı.

Bayar, Gazimağusa’daki bir hastanenin kurulmasına öncülük ettiğini ve Lefkoşa’da merkezde de şua nda adı verilen hastanenin kurulması için yılmadan bir usta gibi çalıştığını aktardı.

Bayar, “Böyle öncü kişilere toplum olarak ihtiyacımız var. onu unutmadık unutmayacağız” dedi.

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre Dr. Burhan Nalbantoğlu’yla ilgili düşünce ve duygularını dile getirdi.

Töre, “Bir lider, bir komutan, bir doktor, bir sosyal bilimci, bir siyaset adamı, adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Genç yaşta kaybetmemize rağmen toplumda büyük izler bıraktı.

Her kesimden insanı kucakladı. Ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Dr. Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumu için çok değerli bir kişilik olduğuna işaret ederek “onu her yıl anarken toplumu nasıl birleştirici bir kimliği olduğunu değişik kesimlerden değişik fikirlerde insanları etrafında nasıl topladığını onu anmaya gelenlere baktığımız zaman da gözlemleyebiliyoruz” dedi.