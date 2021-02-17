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Dr Onalt’a son veda

Dr Onalt’a son veda

Dr Onalt’a son veda

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Korovavirüs nedeniyle İstanbul’da yaşamını kaybeden Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt, bugün Lefkoşa Mezarlığına son yolculuğuna uğurlanıyor.

Meslek hayatını İstanbul’da sürdüren Kıbrıslı Türk Doktor Halil Onalt, çalışırken bulaştığı koronavirüs nedeniyle dün yaşamını yitirdi.

Geçen ay koronavirüse yakalanan Halil Onalt, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı.Dr. Halil Onalt, evli ve iki çocuk babasıydı. 

BRTK

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