DSÖ'den flaş Omicron açıklaması: Etkisiz kaldı!

Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili DSÖ'den itiraf gibi bir açıklama geldi. DSÖ Omicron sonrası seyahat yasaklarının etkisiz kaldığını kabul etti. Uluslararası sağlık düzenlemeleri tavsiyelerini güncelleyen BM sağlık ajansı ülkelere yasakların hafifletilmesini önerdi.

Omicron dünyanın dört bir yanında vaka sayılarının hızla artmasına neden oluyor.

İlk defa Güney Afrika'da görülen varyant önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olmasına rağmen daha az ölümcül olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunuyor.

Bilim insanlarının Omicron ile ilgili araştırmaları sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Acil durum komitesi toplantısı düzenleyen DSÖ, uluslararası sağlık düzenlemeleri tavsiyelerini güncelledi.

Yayınlanan tavsiye metninde uluslararası seyahat yasaklarının 'katma değer sağlamadığını ve ülkelerin ekonomik ve sosyal stresine katkıda bulunmaya devam ettiği' belirtildi.

'ETKİSİZLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ'

DSÖ, koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını engellemek için getirilen seyahat kısıtlamalarının 'zaman içinde bu tür önlemlerin etkisizliğini' gösterdiğinin altını çizdi.

DSÖ ayrıca, aşı adaletsizliğine vurgu yaparak ülkeleri yolcuların giriş için tek yol olarak aşı kanıtı talep etmemeye çağırdı.

OMICRON'UN BELİRTİLERİ NELER?

Omicron'un ilk ortaya çıktığı Güney Afrika'daki doktorlar, hastaların gece terlemesi semptomları bildirdiğini belirtiyor.

Omicron ile enfekte olan hastalar bunun dışında burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrıları gibi semptomlardan şikayetçi.

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.

Londra'daki Imperial College'da yapılan analizler, Omicron mutasyonlarının onu Delta varyantına göre daha hafif bir virüs haline getirdiğini gösteriyor.

Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az. Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli.

Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor.

Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun "bir ölçüye kadar iyi haber" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.

Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.

Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.

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