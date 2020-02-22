DSÖ’den korkutan açıklama: Corona Çin dışında hızlıca yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında Corona virüsüne yakalananların sayısının artmasının alarm verici olduğunu söyledi.

Cenevre’de açıklamalarda bulunan Tedros, “Bu salgını kontrol altında tutmak için süre giderek daralıyor” dedi. Bu duruma rağmen umutlu olduğunu söyleyen Tedros “Ama bu şansı şimdi kaçırırsak, işte o zaman ciddi bir sorunumuz olur. Günün birinde geriye bakıp bu zaman aralığını kullanmadığımız için pişman olmamalıyız” ifadesini kullandı.

“DURUM ÇOK ENDİŞE VERİCİ”

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Tedros virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentiyle bağlantısı olmayanların sayısının giderek arttığını belirterek, İran'da vaka sayısındaki artışa ve Lübnan'da da ilk vakanın tespit edilmesine dikkat çekti. Tedros, “Bütün bu noktalar sıralandığında durum çok endişe verici” dedi.

TEDROS’TAN MALİ YARDIM ÇAĞRISI

Tedros çağrıda bulunarak Corona virüsüyle mücadele için daha fazla mali yardım talep etti. Tedros'a göre Nisan ayına dek acil önlemler alınması için öngörülen 61,5 milyon doların bugüne dek sadece bir milyon 200 bin doları örgüte gönderildi. Bu para ile sağlık sistemi zayıf ülkelerin olası salgına karşı desteklenmesi planlanıyor.

DSÖ UZMANLARI VUHAN’A GİDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü çatısı altında uluslararası uzmanlardan oluşan ekip, salgının ortaya çıktığı Vuhan'da meslektaşlarıyla bir araya gelecek.

Söz konusu ekipte ABD, Almanya, Japonya, Nijerya, Rusya ve Güney Kore'den uzmanlar bulunuyor. Ekip geçen hafta sonundan bu yana Çin'de temaslarda bulunuyor.