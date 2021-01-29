Dr.Burhan Nalbantoğlu hastanesi karantina hemşiresi Oğuz Köse sosyal medya hesabından yapığı açıklamada bizim için de dua edin buna gerçekten ihtiyacımız var dedi.

Oğuz Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle :

DUA EDELİM!!!

Dua edelim de Sorumluluğunu bilen, etmiş olduğu mesleki yemine bağlı, Duyarlı ve

Serefli bir Ekibiz.

Dua edelim de son bir yıldır hastalarımızı ailelerinden, sosyal hayatlarından daha üstte tutan bir ekip var.

Dua edelim de yemeden içmeden, fedakarca 7 gün 24 saat çalışan bir filyasyon ekibi var.

Dua Edelim de ne hasta olmaktan nede ölümden KORKMUYORUZ..

Dua edelim de pandemide çalışan sağlık ekibi mesleğinde etkili, yetkili ve deneyimli,

Dua edelim ki biz insan seviyoruz,

Dua edelim ki Başhemşiremiz, Başhekimimiz en az bizim kadar işin içinde ve sorumluluğunda.

DUA EDELIM SIYASETLE ISIMIZ YOK

DUA EDELİM DE BİRLİĞİZ, BERABERİZ HEP BERABER CORONAYA KARŞI MÜCADELEDE İÇİN BİRBİRİMIZE KENETLENMİŞİZ,

Memleketimizi seviyoruz,

DUA EDELİM DE YORULMAK NEDİR UNUTTUK, ENERJİMİZ YÜKSEK..

DUA EDELİM DE BİZ VARIZ ve SAĞLIKLIYIZ.

Kendiniz için dua ederken, bizim için de edin buna gerçekten ihtiyacımız var.

İçinde bulunduğumuz durumun CİDDİYETİNİN farkına varmak.. ve

HEP BIRLIKTE BAŞARMAK ZORUNDAYIZ..