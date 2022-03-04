Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti

İngiltere'de düğün arifesinde olan damat, düğünden bir gün önce gelinin arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği veda partisinde çekilen bir video nedeniyle düğünü iptal etti. Söz konusu videoda, gelin ve arkadaşlarının erkek striptizci ile cinsel ilişkiye girdiği ve vücudundan çikolata yediği belirtildi.

İngiltere'de düğün arifesindeki bir çiftin başına gelenler, ülke magazininde bir numaralı gündem maddesi oldu. İsmini açıklamak istemeyen damat, düğünden bir günce önce müstakbel karısı ve arkadaşlarının 'bekarlığa veda partisi' gerçekleştirdiğini söyledi.

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRINCA OLANLAR OLDU

Gelin ve arkadaşları, alkolü fazla kaçırmalarının ardından veda partisinde sahne alan bir striptizci ile cinsel ilişkiye girdi. Davetlilerin ayrıca sırayla striptizcinin vücudundan çikolata yediği anlar da görüntülere yansıdı.

GELİNİN KARDEŞİ İNTİKAM ALDI

Videoyu damada gönderen kişi de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre videoyu, bir süre önce gelin ile kavga eden kız kardeşinin kaydettiği ve ablasından intikam almak için eniştesine gönderdiği belirtildi. Görüntüleri izlediğinde şok olan damat ise düğünü iptal etti.

YIKILAN GELİN, DAMADI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Öte yandan düğünün iptal olması nedeniyle gözyaşlarına boğulan gelin, müstakbel eşini arayarak özür diledi. Şu anda düğün programının iptal olduğu ancak gelinin damada yönelik ısrarının sürdüğü ifade edildi.

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