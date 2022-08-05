,Düğün davetiyesinde tepki çeken not!

İngiltere'de hayat pahalılığının artmasının ardından düğünlerde uygulanmaya başlayan yeni yöntem, tartışmalara neden oldu. Yeni evlenecek bir çift tarafından gönderilen davetiyede düğündeki yemeğin masrafları belirtilerek, konukların bu bedeli ödenmesi istendi. Davetiyeyi gören konuklar ise uygulamaya tepki gösterdi.

Dünya genelinde yaşam şartlarının zorlaşmasıyla birlikte yeni evlenen çiftler de düğünlerinde farklı uygulamaları hayata geçirmeye başladı. İngiltere'de son günlerde ise düğünlerde uygulanmaya başlanan yeni yöntem konuşuluyor.

'KENDİ MASRAFINI KENDİN ÖDE'

Yeni evlenecek bir çift tarafından uygulamaya konulan bu yöntem, tepkilerin odağı haline gelindi. Damat ve gelin, düğüne davet ettikleri yakınlarından kendi yiyecek masraflarını karşılamalarını talep etti. Konuklara gönderdikleri davetiyeye bir not düşen düğün sahipleri, verilecek yemeklerin fiyatını sıralayarak bu bedelin davetliler tarafından ödenmesini istedi. Ancak davetliler talebe sert yanıt verdi.

BÜYÜK TARTIŞMA PATLADI

Bu örneklerin ardından yeni yöntem de tartışma konusu haline geldi. Bir kesim uygulamanın saçma olduğunu savunuyor, ancak gençlere destek çıkılması görüşünde birleşen insan sayısı da az değil.

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