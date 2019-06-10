Düğün Kıbrıs'ta olacak!

Kıbrıslı Türk şarkıcı Ziynet Sali, kendisi gibi Kıbrıslı olan Gitarist Erkan Erzurumlu ile dünya evine girecek. Sali, düğünün Kıbrıs’ta olacağını söyledi. Başta Londra'da küçük bir tören yapmak istediğini söyleyen Ziynet Sali, 'Ailelerin ısrarı üzerine düğün için Kıbrıs'ta karar kıldık' dedi.



Ziynet Sali, kendisinden 10 yaş küçük aşkı gitarist Erkan Erzurumlu ile yaz sonunda evlenecek. Ziynet Sali Bodrum'daki kulüp Forte'de konser verdi. Şarkıcıya sahnede 6 aydır aşk yaşadığı gitaristi Erkan Erzurumlu eşlik etti.



Ziynet Sali, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisinden 10 yaş küçük olan sevgilisinden evlenme teklifi alıp ''Evet'' demişti. Çift yaz sonunda nikah masasına oturacak.