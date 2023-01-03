Düğüne günler kala ortadan yok oldu! 21 yıldır kayıp yüzüğün bulunduğu yer şoke etti

Evlenmelerine çok az bir zaman kalmıştı. Düğün hazırlıkları yolunda gidiyordu, ta ki müstakbel kocasının ona evlenme teklif ederken taktığı tektaşını kaybedene kadar. Her yeri aramalarına rağmen bulamadıkları, genç kadına büyük bir pişmanlık yaşatan kayıp yüzük ise 21 yıl sonra akıllara bile gelmeyecek bir yerden çıktı.

Derleyen: Fazilet Şenol / Milliyet.com.tr - ABD'li Shaina Day ve kocası Nick Day 2001 yılında hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Müstakbel kocası mutlu birlikteliklerini elmas bir nişan yüzüğüyle evlenme teklifi ederek taçlandırmıştı. Düğün hazırlıklarıyla ilgili her şey olağan bir akışında ilerliyordu, ta ki Shaina bir gün müstakbel kocasına, "Sanırım yüzüğümü kaybettim. Tezgahın üzerindeydi ama şimdi yok" diyene kadar.

KAYINVALİDESİ SÜRPRİZ YAPTI

Düğüne çok yakın bir süre kaybolan nişan yüzüğünü bulmak için büyük bir çaba sarf ettiler. Yüzüğü bulmak için evin her yerini samanlıkta iğne arar gibi arayan çift, pis suların depolandığı foseptik tankına bile baktı. Ancak ne Nick ne de Shaina nişan yüzüğünü bulabildi. Hatta yeni bir nişan yüzüğü bile aldılar ancak eskisine ne olduğunu yıllarca hep merak ettiler.

Yüzüğün kaybolmasının üzerinden yıllar geçmişti. Nick'in annesi geçtiğimiz günlerde banyosunu yenilemek istedi. Banyo tadilatı sırasında tuvaletini de değiştirmeyi düşünüyordu. Renee'nin isteği doğrultusunda hemen işe koyulan tesisatçı, tadilat sırasında tuvalete sıkışmış bir yüzük buldu. Yüzük klozetin U kıvrımında (gider kısmı) sıkışmıştı. Tesisatçı hemen ev sahibi Renee'ye bulduğu yüzüğü gösterdi. Renee ise yaşadığı o anları, şöyle anlattı:

Şimdi Nick ve Shaina inanılmaz bir geçmişe sahip olan bu yadigar yüzüğü gelecek kuşaklara aktarmayı düşünüyor. 21 yıldır kayıp olan yüzüğü bulduktan sonra önemli bir ders de aldıklarını belirten Nick şakacı bir tavırla, "Bir eşyanı kaybettiğinde tuvaletini kontrol et" ifadelerini kullandı.

135 YILLIK GİZLİ NOT

Öte yandan yıllar içinde ortaya çıkan ve sahiplerini şaşırtan başka şeyler de var. Tesisatçı Peter Allan'ın İskoçya Edinburgh'daki evin tesisat sorunlarını çözmek için ahşap zeminde açtığı bir delik, Viktorya döneminden kalma şişeyi karşısına çıkardı. Peter Allan şişeyi açıp notu okumanın ev sahibine saygısızlık olacağını düşündü ve koşarak "Az önce açtığım delikte ne bulduğuma bak!" diye bağırarak şişeyi ev sahibi Eilidh Stimpson'a teslim etti. Şişenin açıldığı an ise hepsi için oldukça heyecan verici olacaktı. Şişeyi açmak için sabırsızlıkla bekleyen aile, baba Stimpson'ın işten dönmesi bekledi ve o, eve geldiğinde aile mesajı şişenin içinde çıkarmaya çalıştı.

Cımbız ve kerpetenle çıkarmaya çalışırken biraz hasar gören not şişeyi kırınca ortaya çıktı. İlginç bir şekilde bu not bu şişenin içinde 7 bin 49 hafta dört gün yani 135 yıl boyunca olduğu yerde saklanmıştı. Kraliçe Viktorya döneminde evin inşasına yardım eden iki adam tarafından imzalanıp tarih atılan mesajda şunlar yazıyordu:

135 yıllık şişeyi kırarken kendini çok kötü hisseden Eilidh tüm parçaları sağlam bir saklama kabına koydu. Stimpsonlar yeni bir notla birlikte, notun kopyasının bulunduğu bir şişeyi üzeri kapatılmadan deliğe geri koyacaklarını da söyledi.

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