DÜĞÜNE HAZIRLANIRKEN CENAZESİNE GİTTİLER!

Ercan-İskele Anayolu Serdarlı köyü yakınlarında önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden 32 yaşındaki Çağlar Mintaş gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Hasan DÜZGÜN

Ülkeyi gün yasa boğan trafik kazasında yaşamını yitiren Çağlar Mintaş, dün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Çağlar Mintaş’ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Cenazede Haziran ayında evlenmek için hazırlık yapan Çağlar Mintaş’ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekti, gözyaşları sel oldu.

Kaza yerinde yaşamını kaybetmişti

Yürek yakan kaza, Ercan-İskele anayolu Serdarlı köyü yakınlarında meydana gelmişti.

Çağlar Mintaş, yönetimindeki LT 795 plakalı salon aracın direksiyon hâkimiyetini kaybederek, karşı istikametten gelen 54 yaşındaki Dzhelal Mehmed yönetimindeki LZ 089 plakalı kamyon araç ile yüz yüze çarpışmış, her iki araçta yaklaşık 85 metre sürüklendikten sonra durabilmişti.

Kazada, araç içinde sıkışan Mintaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Havadis