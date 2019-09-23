"Düğünümde 5 milyon TL'lik takı takıldı"

Şarkıcı Aylin Coşkun, düğününde takılan 5 milyon TL değerindeki altınlar nedeniyle fenalık geçirdiğini açıkladı.

Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine girmiş, törene iş ve sanat dünyasından 500 davetli katılmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına katılan 43 yaşındaki şarkıcı, canlı yayında herkesi şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

"NE OLUR TAKI TAKMAYIN!"

Aylin Coşkun, "Düğünde bir ara yalvardım, 'takı takmayın ne olursunuz' diye. Bileklerim nereyse kanadı. Bütün o takılan kolyeleri koparıp atmışım" dedi.

Program sunucularının takıların değerini sorması üzerine ünlü şarkıcı, "Düğündeki takılarla kuyumcu dükkanı açamam ama çok güzel lüks bir villa alabilirim. Yaklaşık 5 milyon TL değerinde" yanıtını verdi.

"EVE TAKI BEKLİYORUM"

Coşkun, "Bileziklerin altları bilezik doluydu, iç içeydi. Zaten fıtık var boynumda, ağırlaştım. Gelenlerin birçoğu da takmadan gitmiş, eve bekliyorum" sözleriyle, hem takılar nedeniyle zor anlar yaşadığını anlattı hem de arkadaşlarına mesaj gönderdi.

Fenalık geçirmesine yakın arkadaşı Hande Yener'in de şahit olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Hande Yener, 'Aylin takı sırasında yüzün şişmeye başladı, bir ara seni alıp gidecektim' dedi" ifadelerini kullandı.