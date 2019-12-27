DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIK

Dükkan açma ve hırsızlık

26.12.2019 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de Namık Kemal Caddesi faaliyet gösteren “Sönmez Nakliyat” isimli iş yerinin giriş kapısı hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilmiş ve içerisinden yedek anahtarların bulunduğu kutu ve 1 adet aksiyon kamerası ve 2 adet cep telefonu çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında yürütülen ileri soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen Y.A.(E-35) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.