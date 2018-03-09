DÜKKAN FARESİ KAMERAYA YAKALANDI!

Lefkoşa’da önceki gece iki ayrı markete girerek 143 paket sigara ve 5 bira çalan Türkmenistanlı Ruslan Hatamov kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da bulunan marketleri mesken tutan ve bir gecede 2 ayrı marketin camını kırarak sigara ve bira çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen Türkmenistanlı Ruslan Hatamov, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru İbrahim Toz, zanlı Ruslan Hatamov’un 7 Mart tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa da faaliyet gösteren JUMBO süper stor isimli mağazanın arka tarafındaki kapı camını orada bulunan inşaat demiri ile kırarak içeri girdiğini anlattı.

Polis memuru, zanlının mağaza içerisinde muhafaza edilen muhtelif arkalardaki 143 paket sigara, CNR marka yazar kasa ve 3 adet sırt çantasını sirkat edip girdiği yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Toz, zanlının dükkândan çıkış yaptıktan sonra yine Lefkoşa da faaliyet gösteren Çelik 1 isimli Marketin kilitli vaziyette bulunan bira buzluğunun asma kilidini kırarak buzlukta bulunan 5 adet Efes extra marka bira çaldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru İbrahim Toz, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Çalınan sigara ve yazar kasanın henüz tespit edilemediğini belirten Toz, soruşturmanın selameti için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis