DUMANLAR EGZOZDAN YÜKSELDİ!

Lefkoşa Ortaköy’de dün sabah seyir halindeki KP046 plakalı araçtan yükselen kara dumanlar paniğe neden oldu. Yangın tüpünü kapan arabanın yanına koştu ancak kısa süre sonra dumanın nedeni anlaşıldı

Duygu ALAN

Hüseyin Güvensoy isimli sürücü, yönetimindeki KP046 plakalı araç ile dün sabah saat 08.45 sıralarında Gönyeli Çemberi’nden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi istikametine doğru seyrettiği sırada araçtan bir anda kara dumanlar yükseldi.

Yoğun duman nedeni ile aynı istikamette seyreden sürücülerin görüş mesafesi 1 metreden az bir mesafeye düştü, trafik durdu.

Durumu fark eden KP046 plakalı araç sürücüsü aracı durdurdu ancak motoru kapatamadı.

Ne olduğunu anlayamayan sürücü panikle itfaiyeyi aradı, durumu bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelip araçta gerekli incelemeyi yapmasının ardından olayın iç yüzü anlaşıldı.

Araçtan yükselen dumanın yangın sebebi ile motor kısmından yükselen bir duman değil egzoz dumanı olduğu tespit edildi.

İtfaiye ekipleri, aracın motorunu durdurdu, olası bir yangın tehlikesine karşı tedbir aldı. Dumanın dağılması ile trafik de normal akışına döndü.

İki olasılık üzerinde duruluyor

İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, aracın gaz pedalının takılı kaldığı üzerinde durulurken mazot pompasının arızalı olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

Olayın yaşanmasına neden olan arızanın nedeni yapılacak araç servisi ve muayenesi neticesinde kesinleşecek.

Havadis