DÜN SAAT 06.00 SIRALARINDA, GİRNE’DE,

KASTİ HASAR

Dün saat 06.00 sıralarında, Girne’de, Ö.D. (E-29), 174 mlgr. alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, Elektrokur isimli iş yeri önünde monteli bulunan 5 adet aydınlatma fenerlerine kasten ve kanunsuz olarak yumruk atıp kırmak sureti ile kasti hasar uğrattıktan sonra yine aynı cadde üzerinde park edilmiş vaziyette bulunan bir aracın camına, dokuz adet aracın da dikiz aynalarına hasar verdi.

Ö.D tutuklandı.