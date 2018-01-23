"DÜN YAŞANANLAR TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK!"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı ile durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

Özersay, Akıncı’nın 4’lü koalisyon çalışmaları çerçevesinde gelinen son noktayı ve görüşlerini sorduğunu belirterek, kendisinin de HP olarak görüşlerini aktardığını söyledi.

Özersay, Cumhurbaşkanının değerlendirmesini yapıp, Anayasal teammüller çerçevesinde hükümeti kurma görevini vereceğini belirtti.

4’lü koalisyon çalışmaları konusunda ise Kudret Özersay, bugün öğleden sonra çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Özersay, dün ülkede yaşanan olaylar konusunda ise, üzüntüsünü dile getirdi.

Kudret Özersay, yaşananların, Meclisin ilk gününde kara bir leke olarak tarihe geçtiğini belirterek “Yaşananlar hepimizi yaraladı” dedi.

Özersay, gerek provokasyonlar, gerekse başka nedenlerden dolayı, kimsenin bu tarz eylemler yapmaya hakkı olmadığını kaydetti.

Çok ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğuna da vurgu yapan Kudret Özersay, “Sayın Özgürgün’ün bu konudaki açıklamalarına katılmıyorum. Meclisin dış güvenliğinin yanı sıra, iç güvenlik konusunda da zaafiyet vardı” dedi.

Özersay, bu olaylara sebebiyet verenlerin ereken zamanda ceza alması gerektiğini de belirtti.

Kudret Özesay, devlet kurumlarının itibarının yeniden sağlanması ve bu ülkeye ait olmayan linç kültürünün cezalandırılması gerektiğini söyledi..