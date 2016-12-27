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DÜNYA BU OLAYI KONUŞUYOR!

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DÜNYA BU OLAYI KONUŞUYOR!
Kızlarına sürpriz yapmak isterken tam 1.3 milyon kişi

Meksika’da bir aile kızlarına sürpriz doğum günü partisi yapmak isterken, iş çığrınından çıktı.

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