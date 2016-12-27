Meksika’da bir aile kızlarına sürpriz doğum günü partisi yapmak isterken, iş çığrınından çıktı.
- BIST 76.722
- Altın 129,260
- Dolar 3,5206
- Euro 3,6768
- Lefkoşa 12 °C
- Girne 12 °C
- Mağusa 12 °C
- Güzelyurt 10 °C
- İskele 12 °C
- ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ ARTIŞA TEPKİLER SÜRÜYOR
- Ölen hastanın elini..
- Korkunç hastalığın belirtisi olabilir
- AVUCUNUZUN MERKEZİNE 1 DAKİKA BASTIRIN
- MECLİS GENEL KURULU 2016 SON TOPLANTISINI TAMAMLADI
- “ÖZELLEŞTİRME YASA ÖNERİSİ” OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
- DÜNYA BU OLAYI KONUŞUYOR!
- “CAS’TA İŞTEN ÇIKARILANLARIN SAYISI 32’YE YÜKSELDİ”
- KTÖS EURO’YA GEÇİLMESİNİ TALEP ETTİ
- TIRNAKLARINIZ BÖYLEYSE AKCİĞER HASTALIĞI BELİRTİSİ
- DENKTAŞ VE DP MİLLETVEKİLLERİ MECLİS’TEN AYRILDI
- 19 YAŞINDAKİ GENÇ
- KAYIP ARANIYOR
- Aslıhan Geldi, Arda Kaçtı!
- 'Gülben'le Öbür Dünyada Hesaplaşacağım!
DÜNYA BU OLAYI KONUŞUYOR!
Kızlarına sürpriz yapmak isterken tam 1.3 milyon kişi
Bu haber toplam 1010 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Uçak kalkmadan bu kareyi paylaştıKalkıştan kısa süre sonra düşen Rus uçağında bulunduğu düşünülen Rus televizyon kanalı NTV çalışanı Yevgeniy Tolstov uçuştan önce Facebook'ta bu fotoğrafı yayınladı.
RUS UÇAĞI KARADENİZ ÜZERİNDE DÜŞTÜ.Rusya Savunma Bakanlığına ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçağın Soçi'den havalandıktan sonra Karadeniz üzerinde düştüğü bildirildi.
- EL NAKLİYLE BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
- GÖZLERİNİZ SAĞLIĞINIZ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?
- 5 DAKİKADA STRESTEN KURTARAN YÖNTEM
- DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPMAK İSTERKEN SOSYAL MEDYANIN GAZABINA UĞRADILAR!
12345678
- Araç Kayıt’ta parayla sıra numarası
- KARANLIĞIN 50 TONU
- KÜÇÜK BİR KIZ DIŞARIDA BİR EVSİZ BİR ADAMI GÖRÜNCE
- Şahan'dan Olay Taklit!
12345678
ASTROLOJİ
- 27 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZBakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?
- 26 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZBakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?
- 25 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZBakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?
- 24 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZBakalım burcunuza göre bugün sizleri ne gibi sürprizler bekliyor?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Kıbrıs 724 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim
Tel : 392 444 37 78 | Faks : 392 227 51 35 | Haber Scripti: CM Bilişim