DÜNYA DEVİ AÇIKLADI!

Goldman Sachs: Doların ederi 2,50 TL

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, doların olması gereken adil değeri 2,50 TL olarak hesapladı. Banka ayrıca "İyi carry trade getirisiyle Türk Lirası gelişen piyasalarda öne çıkmak için en ilgi çekici aday" değerlendirmesinde bulundu

Yatırım Bankası Goldman Sachs, dolardaki son düşüşe rağmen Türk Lirası'nı hala gerçek değerinin en çok altındaki gelişen ülke para birimi olarak görüyor.

Goldman Sachs'ın "GSDEER" ve "GSFEER" adını verdiği ölçümlerine göre Dolar/TL'nin adil değer 3,50 seviyelerinin çok altında; 2,50 TL.

"TÜRK LİRASI'NI DENEME ZAMANI MI?"

GS, "TL'yi deneme zamanı mı?" başlıklı yorumunda "İyi carry trade getirisiyle TL gelişen piyasalarda öne çıkmak için en ilgi çekici aday. ABD faizlerine yüksek bağlılığı ve önümüzdeki çeyrek dönemde ABD'de daha gevşek parasal koşulların oluşacağı beklentisi de bunu destekliyor" değerlendirmesine yer verdi.

TL NEDEN GERÇEK DEĞERİNİN ALTINDA?

GS, 14 Haziran'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından önce paylaştığı bu yorumunda TL'nin dolar karşısında adil değerinden 1 liraya yakın sapmanın genel olarak merkez bankasının faizleri önemli ölçüde artırmaya olan isteksizliğine bağladı.

MERKEZ'İN SON KARARLARI NE SİNYAL VERİYOR?

Nisan'da geç likidite penceresi (GLP) faiz oranının yüzde 12,25'e yükseltilmesini ise piyasa baskısı olmadığında "güvercin refleks göstermeye yatkın kurumun" ilk şahin sürprizi olarak gören Goldman Sachs, Haziran toplantısında bunun korunmasının politika reaksiyonda dönüşüm yaşandığını söylemeyi daha kolaylaştıracağını söyledi.

GOLDMAN SACHS'A GÖRE TL İÇİN EN İYİ SENARYO