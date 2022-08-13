Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Sosyal medyanın günlük hayata hızla adapte olmasıyla birlikte birbirinden değişik trendler de kullanıcılar arasında popülerleşmeye başladı. Son olarak dinlendirici bir uyku için kullanıcıların ağzını bantlayarak uykuya daldığı “ağız bantlama” trendi tüm dünyada ilgi çekti. Milyonlarca kişinin uyguladığı akıma karşı doktorlar kullanıcıları uyardı.

TikTok’ta son dönemde kullanıcılar arasında ağız bantlama trendi popüler olmaya başladı. 24.2 milyondan fazla TikTok kullanıcısının uyguladığı trend, sağlıklı yaşam paylaşımları yapan fenomenler arasında hızla yayıldı. Akıma göre, uykuya dalmadan önce kullanıcılar dudaklarına bir şerit veya bir kağıt parçası yerleştiriyor. Akımı uygulayanlar özellikle kullanıcıların koli bandı kullanmaması konusunda ikazlarda bulunurken doktorlar trendin insanlığını etkileyebileceğine yönelik uyarılarını sosyal medyadan iletti.

UZMANLAR UYARDI

Kentucky merkezli bir pratisyen hekim olan Dr. David Culpepper, “Bu, bir süredir duyduğum en tehlikeli eğilimlerden biri ve bunun bir 'sağlık' eğilimi olarak savunulmasından oldukça endişeliyim. Basitçe söylemek gerekirse, uyku sırasında kasten solunum yollarınızı tıkamak korkunç bir fikir” dedi.

Uyku uzmanı James Wilson, trendin başka hastalıklara neden olabileceğini dile getirerek, “Ağzınızı bantlamak sağlığınızı daha da kötüleştirecek ve kalp hastalığı, KOAH ve felç gibi daha ciddi sorunlara katkıda bulunabilir" uyarısında bulundu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı akımı uygulayacağını dile getirirken diğer bir kısmı ise “Boğulacağımdan endişelendiğim için yapmadım” yorumunda birleşti. Bazı kullanıcılar ise akımı uyguladıklarını ve hayatlarını değiştiren bir uyku deneyimine sahip olduklarını dile getirdi.

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