Pelin YÜKSELAY

Kuzey Kıbrıs; araç sayısında olduğu gibi cep telefonu kullanımında dünya rekoru kırdı. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu verilerine göre; KKTC’de 817 bin 489 kayıtlı cep telefonu bulunurken, aktif abone sayısı 684 bin 301 olarak belirlendi.

Devletin yönetiminde bulunan Telekomünikasyon Dairesi’ninde kayıtlı sabit telefon abonesi 97 bin 200 iken, 684 bin GSM abonesinin yüzde 60.3’ü Turkcell; yüzde 39,7’si ise Telsim Vodafone kullanıyor.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Veriler Raporu (2017 4. Çeyrek) yayımlandı.

Rapora göre ülkemizde 817 bin 489 kayıtlı mobil abone bulunuyor. Aktif abone sayısı ise 684 bin 301…2017 yılı dördüncü çeyrek dönem itibariyle kayıtlı abone sayısına göre Türkcell yüzde 60,3, Telsim ise yüzde 39,7 pazar payına sahip. 817 bin 489 kayıtlı abonenin 492 bin 891’i Türkcell şebekesinde bulunurken, 324 bin 598’i ise Telsim’ de. 684 bin 301 aktif abonenin 422 bin 207 tanesi Türkcell’deyken, 262 bin 94’ü de Telsim şebekesinde. Rapora göre, ön ödemeli (kontörlü) mobil abone sayısı 236 bin 334, faturalı mobil abone sayısı ise 447 bin 967. Raporda en fazla faturalı aboneye Telsim’in sahip olduğu da göze çarpıyor.

2017’de mobil gelirler 248 milyon TL oldu!

2017 yılında mobil gelirler, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak, 248 milyon TL oldu. Bir önceki yıl (2016) bu rakam 227,3 Milyon TL’ydi. Raporda konuşma gelirlerine bakıldığında Türkcell’in gelirlerinin yüzde 36,5’ini ve Telsim’in gelirlerinin yüzde 36,6’sını oluşturduğu görülüyor. SMS+MMS gelirleri Türkcell’in gelirlerinin yüzde 4,1 ‘ini, Telsim’in gelirlerinin ise yüzde 3,4’ünü kapsıyor. İnternet ve Data gelirleri ise Türkcell’de yüzde 27, Telsimde ise yüzde 28,1 paya sahip.

Sabit telefon kullananların sayısı 97 bin 200

Raporda sabit telefon hatlarıyla ilgili bilgiler de yer aldı. Buna göre ülkede Sabit telefon kullananların sayısı 97 bin 200. Sabit haberleşmede 2017 geliri ise sadece 12.42 milyon TL.

En fazla cepten konuşuyoruz!

2017 yılının dördüncü dönemine ait trafik bilgileri incelendiğinde toplam trafiğin yüzde 82’sini mobil, yüzde 18’ini ise sabit şebekede gerçekleştiği görülmektedir.

Akıllı telefon kullanma oranında artış

Öte yandan abonelerin akıllı cihaz kullanma oranı 2016’da yüzde 67 iken, bu rakam 2017’de yüzde 74 oldu. 2016’da 310 bin 720 kişi akıllı telefon kullanırken, 2017 yılında 349 bin 164 kişi akıllı telefon kullanmaya başladı.

Android telefonlar ilk sırada

Platform bazında akıllı cihaz kullanımına bakıldığı zaman yüzde 70 oranında kişi android işletim sistemli telefonlar (Samsung-Sony-LG) , yüzde 27 ise İOS (I Phone) işletim sistemli akıllı telefonları tercih ediyor. Yüzde 3 ise diğer cihazları kullanılıyor. Bu arada cepten internet kullananların sayısı şu anda 339 bin 748. Bu oran 2016 yılında ise 313 bin 218 civarındaydı.

En fazla Türkiye ve İngiltere

2017 yılı 4. Çeyreğinde mobil şebekelerden ne fazla trafik gönderilen ve alınan ülkeler ise şöyle: Türkiye, İngiltere, Nijerya, Pakistan ve Türkmenistan. Mobil şebekelere en fazla çağrı gönderen ülkeler ise Türkiye, İngiltere ve Nijerya. Türkiye ve İngiltere dışında kalan ülkeler incelendiğinde Nijerya yönüne gönderilen ve alınan trafiğin ülkede bulunan öğrencilerden, Pakistan ve Türkmenistan yönüne gönderilen trafiğin ise ülkede bulunan yabancı iş gücünden kaynaklandığı görülüyor.

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