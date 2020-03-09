Dünya şokta! 70 bin mahkum bırakılıyor

Dünya üzerinde koronavirüse yakalananların sayısı 110 bini, Covid-19 tespit edilen ülke sayısı ise 100'ü geçti. Balkan ülkesi Arnavutluk'ta, İtalya'dan dönen bir baba-oğulda virüse rastlandı. Bir günde 133 insanın öldüğü İtalya'da Başbakan Conte'ye yapılan test negatif çıktı. İran'da ise 70 bin mahkum salgın nedeniyle cezaevinden salıverildi.İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

Dünyaya diz çöktüren koronavirüs nedeniyle bugüne dek 4 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünya çapında 110 binden fazla kişiye bulaşan virüs, İtalya'yı tam bir kaosa itti. Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülke olan İtalya'da milyonlarca insan karantinada. Ülkede can kaybı rekor bir artış göstererek 366'ya yükseldi. İtalya Genelkurmay Başkanı General Salvatore Farina da kendisinde koronavirüs görüldüğünü açıkladı. İran'da ise yetkililer kentler arasında seyahati engellemek için gerekirse "zor kullanılabileceğini" açıkladı. Avustralya ise mali teşvik paketinin bir parçası olarak vatandaşlara nakit ödeme yapmayı düşünüyor.

İtalya tam anlamda kabusu yaşıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı rekor bir artış göstererek 366'ya fırladı. Resmi verilere göre ölüm sayısı son 24 saatte 133 arttı. Bu 133 can kaybının 113'ü, karantina altına alınan Lombardia bölgesinde kaydedildi. Ülkede toplam vaka da 7 bin 375 olarak açıklandı.



Çin'de ülke genelinde virüsün yayılma hızında ciddi bir azalma olsa da virüsün 100'den fazla ülkede görülmüş olması büyük endişe ve korku yaratıyor. Dr James Lawler ise, dünya çapında 96 milyon kişinin enfekte olabileceğini ve ölü sayısının 500 bin olabileceğini açıkladı ve hastanelerin en kötü ihtimale karşı hazırlıklı olmalarını önerdi. İşte koronavirüse dair gelişmeler...



Dünya çapında şu dakikaya kadar 3 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği Corona Virüsü salgınında, toplam teşhis edilen vaka sayısı ise 61 bin 979’a yükseldi. Gelen son dakika bilgisine göre Bangladeş ve Arnavutluk da ilk corona virüs vakasını duyurdu. Avrupa ülkelerine de sıçrayan Corona Virüsü, İtalya’da 366 kişinin ölümüne sebep oldu. Japonya''nın Gomagori kentinde virüs teşhisi konulan ve evinde beklemesi söylenen bir kişi öfkelenerek hastalığı bilinçli olarak yaymaya çalıştı. Singapur'da yapılan incelemelerde virüsün klimalardan bulaştığı düşünülüyor.



Öte yandan NATO, Brüksel’de bulunan NATO karargahında görevli bir kişide virüs tespit edildiğini duyurdu. Katar'da ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildi.



ÖLENLERİN SAYISI 237'YE YÜKSELDİ



İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 70 bin mahkuma ev izni verileceğini söyledi. İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi. Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi. İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti. Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldiği açıklanmıştı.