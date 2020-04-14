Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinden flaş corona kararı

Hindistan Başbakanı Modi bugün düzenlediği basın toplantısında ülke genelindeki sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu. Modi, eyaletlerle iletişimde kalarak bu kararı aldığını söyledi.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da başbakan Narendra Modi açıklamalarda bulundu. Modi, vaka sayısının 10 bini geçtiği ülkede sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs’a kadar uzatılacağını söyledi.

Devlet televizyonunda konuşan Modi, dünyanın en geniş kapsamlı ve kalabalık sokağa çıkma yasağı ile ilgili, “3 Mayıs’a kadar bütün Hindistan vatandaşları evlerinde kalsın. Bütün Hindistan vatandaşlarından salgını diğer bölgelere yaymamasını istiyorum” dedi.

Modi halkın zorluk yaşadığının farkında olduğunu söylerken, “Herkese teşekkür ediyorum. Bazılarınız ailelerinizden uzak kalmak zorunda kaldınız. Fakat sizler ülkenizin iyiliği için disiplinli askerler gibi görevlerinizi yerine getiriyorsunuz” ifadesini kullandı.