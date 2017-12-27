ABD'de yaşayan model Malorie Woods, tamircilikle de uğraşıyor.

Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en seksi araba tamircisi' olarak anılan Woods'un sosyal medyada binlerce takipcisi var.

Instagram'da 40 binden fazla takipçisi olan Woods, güç gerektiren tamircilik işinde oldukça başarılı olduğunu da ortaya koyuyor.

Woods, Instagram'daki biyografisine göre, ayrıca bir Ford Mustang GT ve Suzuki GSXR600 motosiklet sürücüsü