Dünyanın En Seksi Araba Tamircisi!
Dünyanın En Seksi Araba Tamircisi!
A+A-
ABD'de yaşayan model Malorie Woods, tamircilikle de uğraşıyor.
Güzelliği nedeniyle ‘dünyanın en seksi araba tamircisi' olarak anılan Woods'un sosyal medyada binlerce takipcisi var.
Instagram'da 40 binden fazla takipçisi olan Woods, güç gerektiren tamircilik işinde oldukça başarılı olduğunu da ortaya koyuyor.
Woods, Instagram'daki biyografisine göre, ayrıca bir Ford Mustang GT ve Suzuki GSXR600 motosiklet sürücüsü
Etiketler : Malorie Woods, araba tamirciliği, dünyanın en seksi tamircisi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.