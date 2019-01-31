Dünya’ya çarparsa felaket olur!

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Dünya'nın çok yakınından geçmesi beklenen 500 metre genişliğindeki gök taşı Bennu'nun detaylı bir fotoğrafını paylaştı. Dünya'ya çarpması durumunda bir felaketin olacağı açıklanırken yetkililer bunun gerçekleşme ihtimali ile ilgili detaylı bilgi verdi.

NASA, çok gelişmiş teknolojiyle donatılan uzay mekiği Osiris-Rex’in kaydettiği görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı. Dünya ile Mars arasında duran ve yaklaşık 500 metre genişliğinde ve 87 milyon ton ağırlığında olan Bennu isimli gök taşının bu güne kadar çekilmiş en detaylı fotoğrafı çekildi.

Gök taşının Dünya’ya çarpması durumunda etkisinin korkunç düzeylerde olacağı açıklandı.

Güneş’in uydusuna giren gök taşı hakkında NASA yetkilileri, “Felaketin gök taşı” yorumunu yaptı fakat gelecek yüzyıl içerisinde Bennu’nun Dünya’ya çarpma ihtimalinin 2.700’de 1 olduğunu da aktardı.

Yetkililer, “Eğer gök taşı Dünya’ya çarparsa Hiroşima’ya atılan atom bombasından 80.000 kat daha fazla enerji çıkar” dedi. Gök taşının üzerine çıkmayı başaran Osiris-Rex, göktaşında su bulunduğunu da aktardı.