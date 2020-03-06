Dünyayı çalkaladılar,koronavirüsten'15 milyon insan ölecek'!

Son dakika gelen haberlere göre, yaklaşık 90 ülkeye yayılan koronavirüsün bulaştığı insan sayısı 100 bini aştı. Salgının en iyi senaryoda 15 milyon can kaybına yol açabileceği, en kötü senaryoda ise 68 milyon insanı öldüreceği bildiriliyor. Bugün Kamerun ve Sırbistan'da ilk Covid-19 vakaları ortaya çıktı; Hollanda'da ilk ölüm gerçekleşti. ABD'de koronavirüs korkusu nedeniyle helikopterle yaklaşıp test kitlerini havadan yolcu gemisine bıraktılar. Çin'de hastaneden taburcu edilen koronavirüs hastasının beş gün sonra ölmesi ise, dünyayı sarstı, 36 yaşındaki erkeğin karısı hastane belgelerini paylaştı.

Altı kıta, 88 ülke ve 100 bini aşkın hasta. Son verilere göre 3 bin 400'den fazla insanın canını alan koronavirüs salgınında yeni açıklanan bir rapor, dünyayı çalkaladı.