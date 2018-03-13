"Dünyayı ele geçirmek üzereyim!"

EMRE'Yİ YENİDEN SURVIVOR'A ÇAĞIRACAK

Gönüllüler takımına sonradan dahil olup bir haftada elenen Emre Durak için Ilıcalı, "İleriki sezonlarda bir kez daha Emre'ye şans tanıyacağım" ifadelerini kullandı.

TV8 kanalının sahibi, son ada konseyi hakkında "Adaylar belli olduğunda 'Nihat Doğan elenir' dedim, yanılmadım" yorumunda bulundu.

ÜMİT KARAN'A ÖVGÜ

Turabi Çamkıran’ın üçüncü kez şampiyon olma ihtimaline sıcak bakan Acun Ilıcalı, Survivor’a katılmadan önce New York’ta bir futbol takımını çalıştıran eski milli futbolcu Ümit Karan’ın performansının çok iyi olduğunu vurguladı.

"BANA 1,5 YIL VERİN"

Gelecek hayalleriyle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, "Dünyada kendini kabul ettirmeyi başarmış ilk Türk prodüksiyon şirketiyiz. Hayalim 40 ülkede aynı anda bizim prodüksiyonumuzun işlerinin olması. Dün dünyada 4 ülkede birinci olduk. Televizyon açısından en önemli ülkede prodüksiyon yaptığımı düşünün. Amerika için yapılacak olan Survivor’da ödül olarak Türk yemekleri, Türkiye gezisi yapıldığını düşünün. Bunları başarmak istiyorum. İnsanlar reytingle kafayı bozduğumu düşünüyorlar. Artık Survivor’un birinci, ikinci, üçüncü olması benim konsantrasyonum içinde değil. Survivor’u global bir şekilde oynatmak istiyorum. Survivor Kolombiya, nisan ayında başlayacak" açıklamasını yaptı.