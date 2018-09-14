Durdurabilene aşk olsun!
Talisca...
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Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp Çin'e transfer olan Talisca, gol sayısını 12'ye çıkardı.
Çin Ligi 21. haftasında oynanılan ve Guangzhou Evergrande ile Beijing Guoan'ın karşı karşıya geldiği müsabakada Anderson Talisca ağları havalandırdı.
24 yaşındaki yıldız golcü, attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Anderson Talisca, bu sezon Çin Ligi'nde çıktığı 10 karşılaşmada 12 gol 1 asist yaparak yıldızını patlatmaya devam ediyor.
Etiketler : Talisca, gol sayısı
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