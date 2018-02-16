DURUM VAHİM

Pelin YÜKSELAY

Çalışanlarına 5aydan beri maaş ödeyemeyen ve ağır borç yükü altında bulunan Yeni Erenköy Belediyesi’nin kapısına kilit vurulması, diğer belediyelerın ‘geleceğinin’ de tartışılmasına yol açtı. Yaşanan sorunlardan dolayı istifa eden Yeni Erenköy Belediye Başkanı Mehmet Kadı, bölge halkından özür dileyerek, bundan sonrası için hükümetin adım atması gerektiğini vurguladı. Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ise 17 belediyenin daha mali kriz içinde bulunduğunu belirterek, hükümeti acilen reform yapmaya davet etti. Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, “Hükümet adım atmazsa, iki yıla tüm belediyeler kapanır” ifadesini kullanırken, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy da devletin el atıp, sorunu kökten çözmesi gerektiğini söyledi.

Peki, şimdi ne olacak?

Yeni Erenköy Belediyesi’ne bağlı 12 köyde, tüm faaliyetler durdu. Çöplerin toplanmadığı, su hizmetlerinin verilmediği bölgede, belki bugün değil ama çözüm üretilmediği takdirde ilerde çok büyük kaos yaşanacak. Bunların başında toplanmayan çöplerin ortaya çıkaracağı çevre ve sağlık sorunları geliyor... Öte yandan Yeni Erenköy’den ayrı 17 belediyede daha maddi kriz bulunuyor... Bunların başında Esentepe ve Lapta Belediyeleri geliyor!

Kadı: Bölge halkından özür dilerim

Diyalog muhabiri, 14 Şubat tarihinde, belediyenin anahtarını İçişleri Bakanlığı’na teslim eden Yeni Erenköy Belediyesi Başkanı Mehmet Kadı ile görüştü. Sözlerine bölge halkından özür dileyerek başlayan Mehmet Kadı, ‘Artık benim yapabileceğim bir şey yok’ dedi. İstifayı sunduktan ve belediyenin anahtarını İçişleri Bakanlığı’na teslim ettikten sonra kendileri için her şeyin bittiğini dile getiren Kadı, “Bundan böyle çözümü İçişleri Bakanlığı arayacak. Benim bir hükmüm yok. İstifa etmiş bir başkanım” İfadelerini kullandı. Bölgenin son durumunu sorduğumuz Kadı, belediye çalışanlarının 25 gün önce darbe yapar gibi çalışmaları durdurduğunu kaydederek, bölgede 25 gündür çöplerin toplanmadığını açıkladı. 12 köyde dünle beraber 26 günlük çöp biriktiğini kaydeden Kadı, bundan sonrası için hükümetin adım atması gerektiğini vurguladı.

Patlak su boruları var, halk su alamayacak

Su borularında da çok sayıda patlak olduğunu ve bunu takriben sızıntılar bulunduğunu dile getiren Kadı, ‘İstifa etmeden önce 1-2 büyük patlağı onarttık ancak halen patlaklar var ve sızıntılar bulunuyor. İnsanlar su alımında güçlük yaşıyor. Aynı zamanda çoğu evde akıllı sayaç var. Belediye kapalı olduğundan insanlar su alamayacak’ ifadelerini kullandı.

Seçim hiçbir şeyi değiştirmeyecek

Bölgede tekrardan başkanlık seçimine gidilmesinin hiçbir sorunu çözmeyeceğini kaydeden Kadı, şunları kaydetti: Belediyenin gücü yok. Seçime gidilse de bir şey değişmeyecek. Çözüm çalışan eksiltmekten geçiyor. Belediyenin 112 çalışanı var. Tabi ki kimse işsiz kalmasın. Çalışanlar başka belediyelere aktarılsın. Biz yapamadık, kimsenin ekmeği ile oynamadık ama yapılması gereken orta yerde apaçık duruyor. Bu yapılmadığı takdirde değişen bir şey olmayacak. 417 bin TL devlet katkısı alınıyor. Sosyal Sigorta-İhtiyat Sandığı ve diğer verecekler çıkınca bu paradan belediyeye her ay 40 bin TL kalıyor. 40 bin TL ile 112 kişiyi ödeyemezsiniz. Ben 16 ay görev yaptım, 16 maaş verdim. Oradan, buradan buldum, geç de olsa güç de olsa ödedim. Ama bu sürdürülebilir bir yapı değildir. Zaten sürmedi de.”

Kötüye giden süreç karşısında çözüm aramak adına bir hafta önce İçişleri Bakan’ı ile görüştüğünü kaydeden Kadı, bakanın kendisinden süre istediğini aktardı. Kadı, herhangi bir çözüm bulunmaması üzerine 14 Şubat tarihinde istifa etmek durumunda kaldıklarını söyledi. Kadı, bu süreçte çalışanların baskısıyla karşı karşıya kaldığının da altını çizdi.

Yalınkaya: Çalışanlar sabırlı olmalı

Belediyede örgütlü Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya’da dün bölgedeydi... Yalınkaya, çalışanlarla bir toplantı gerçekleştirdi.

Son gelişmelerle ilgili Diyalog muhabirine bilgi veren Yalınkaya, şunları kaydetti: “Dün öğle saatlerinde Erenköy Belediyesi’ne giderek, çalışanlarla toplantı gerçekleştirdim. Bu ayla birlikte 6 maaş alacakları var. Tabi zor bir durumdalar. Süreçte zor. Onlardan bu süreçte sabırlı olmalarını istedim. Sorunun çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’la dün sabah saatlerinde bir telefon görüşmem oldu. . İçişleri Bakanlığı olarak, YSK’ya süreçle ilgili soru yönelttiklerini öğrendim. Şimdi bu durumda sanıyorum ki, 60 gün sonra belediyede tekrar seçime gidilmesi gerekiyor. Tabii, esasen ne olacağı, YSK’nin cevabından sonra ortaya çıkacak. YSK’dan resmi cevap gelince süreç şekillenecektir. Aynı zamanda kendisi konuyu Maliye Bakanlığı ile görüştüğünü bana iletti.”

17 belediye daha mali krize girecek

Sorunlar çözülmediği takdirde, 17 belediye daha mali krize girecek diyen Yalınkaya, konuyu Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli ile de derinlemesine görüştüklerini kaydettti. Yalınkaya, “14 Şubat tarihinde Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli’ye de süreci aktardım. Sürekli istişare içerisindeyiz. Yeni hükümetin, belediyeler konusunu bir an evvel ele alması gerekiyor. Belediyelerde artık reforma gidilmesi şarttır. Belediyeler Yasası’nın da Meclis’ten geçmesi lazım. Benli’ye bunları aktardım. Yeni hükümet bunları yerine getirmezse, tam 17 belediyemiz daha mali kriz içerisine girebilir. Yeni Erenköy Belediyesi’ne bağlı 11 köy bulunuyor. Tüm hizmetler durdu. Zaten kapısına kilit vuruldu demek, kimse içeriye giremez, iş yapamaz demektir. Bir an önce sorunların çözümlenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Esentepe ve Lapta Belediyesi’nde durum kritik!

Yalınkaya, özellikle Esentepe ve Lapta Belediyeleri’nde durumun kritik olduğunu belirterek, sorunlara bir an önce çözüm bulunmadığı takdirde, bu iki belediyenin de kapılarına kilit vuracak noktaya gelebileceklerinin altını çizdi.

Erdoğan: Durumumuz düzelecek

Yalınkaya’nın sözleri üzerine Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’la görüşen muhabirimiz, belediyenin 5 maaş geriliği bulunduğunu öğrendi. Diyalog muhabirine konuşan Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Nisan ayında tüm maddi sıkıntılarının sona ereceğini kaydetti. Erdoğan, şunları söyledi: Belediyemizin 5 maaş geriliği bulunuyor ancak Nisan’da tüm maddi sıkıntılarımız sona erecek. Şu an bölgemize 300-400 haneli bir site yapılıyor. Bu siteye su sayaçlarını bağlayıp, su vermeye başladığımız takdirde, toplayacağımız su paralarıyla belediyemiz maddi durumunu düzeltecektir. Şu an siteye su saatlerinin takılması için çalışıyoruz. Belediyemiz iki bilemediniz üç ay daha sıkıntı çekecek. Bunun ardından maddi açıdan düzeleceğiz.

Hükümet adım atmazsa, tüm belediyeler kapanır

28 Belediyede de sıkıntı bulunduğuna değinen Erdoğan, hükümetin sorunlara çözüm bulamadığı takdirde, en geç iki yıla kadar tüm belediyelerin Yeni Erenköy gibi kapılarına kilit vurmak zorunda kalabileceklerini kaydetti.

Namsoy: Ciddi bir maddi krizimiz yok

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy ise ciddi bir maddi krizleri olmadığını söyledi. “Bazen ödemelerde aksamalar yaşıyoruz” diyen Namsoy, bunun da doğal olduğunu, ‘Lapta Belediyesi mali kriz yaşıyor’ söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Yeni Erenköy Belediyesi’nde yaşanan krizi de değerlendiren Namsoy, krizin seçimle aşılamayacağını belirterek, devletin el atıp, sorunu kökten çözmesi gerektiğini söyledi. Lapta Belediyesi’nin de geçmişte buna benzer bir krize girdiğini ancak işçi eksilterek sorunu çözdüğünü belirten Namsoy, Yeni Erenköy’de de bunun benzerinin yapılabileceğini söyledi. Namsoy, “Bu yapılmadığı takdirde, ne yeni belediye başkanı ne de yeni belediye meclis üyeleri durumu kurtaramaz” ifadelerini kullandı.

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